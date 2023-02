Caltanissetta, Basket: Invicta rimane capolista e imbattuta

L’invicta rimane capolista e non perde l’imbattibilita’.

Nell’ultima partita di campionato la capolista riesce a mantenere l’imbattibilita’ nella regular season.

Nella partita di domenica scorsa il quintetto allenato da coach Spena parte con Antonio Palermo, classe 2006 al posto del veterano Paride Giusti, il giovane nisseno non sente la pressione di dover sostituire un Top Player come Giusti e delizia i tanti spettatori sugli spalti con rimbalzi offensivi e difensivi ed attaccando fronte a canestro aggiudicandosi all’unanimità dei compagni il merito di aver realizzato il canestro più spettacolare della partita, (finta di tiro dal perimetro, partenza stessa mano stesso piede sul centro, neutralizzando il recupero del difensore attaccando in virata con la mano sinistra, realizzando il canestro utilizzando il tabellone) chiudera’ la partita con 11 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate.

La Leonardo Da Vinci reagisce e sul 12 a 2 in favore dei nisseni chiama Time Out, i ragazzi palermitani ritornano sul parquet ben organizzati da coach Drigo aumentano la pressione difensiva e recuperano il gap; a questo punto salgono in cattedra i fratelli talluto che a sun di assist, canestri e giocate a dir poco spettacolari portano i nisseni ad ottenere un vantaggio di 14 punti.

Inizia il terzo quarto e coach Spena schiera Matti La China al posto di Samuele Talluto ed il giovane nisseno ricambia la fiducia del coach giocando da veterano, prendendosi la responsabilità di penetrare battendo la difesa avversaria e confezionano assist per i sempre presenti in area Giarrusso e capitano Zarbo; passano 4 minuti dall’inizio del terzo quarto e l’Invicta è sempre avanti di 15 lunghezze, sul cubo del cambio va Luca Mule’ il suo ingresso è acclamato dal pubblico ma il suo ritorno in campo non è dei più fortunati, non gioca per oltre 90 secondi che si infortuna alla spalla destra ed è costretto a lasciare il campo (la tristezza ed il rammarico dei compagni, del coach e dello staff è tangibile).

Rientra in campo Samuele Talluto che insieme al fratello Mattia in cabina di regia metto in condizione i 2 giovani del 2006 La China e Palermo di realizzare contropiedi con un massimo di 3 passaggi; il quarto quarto continua sulla falsa riga del terzo, la Leonardo Da Vinci non reagisce più ha esaurito tutte le energie, coach Spena mette in campo Nicolò Indorato e Nicolò Petrotto al posto dei fratelli Talluto che escono tra gli applausi.I due giovani nisseni appena entrati in campo dimostrano di volere mettersi a disposizione della squadra e del loro coach ed aumentando la pressione difensiva rubano palla e vanno a canestro, il pubblico è letteralmente in delirio mentre la partita volge al termine con il risultato di 78 a 65 più 13 punti per la compagine nissena ma soprattutto con un 12/12 senza precedenti che i ragazzi e lo staff dedicano alla propria città con l’impegno comune di allenarsi per perfezionare i meccanismi di gioco che appartengono a questo splendido gruppo che come dogma ha :”una cosa fatta bene, può essere fatta meglio!”.