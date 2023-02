Caltanissetta, Aiello sul PNRR: “occasione imperdibile, il Sindaco spieghi tempistiche e progetti”

Il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, approvato dal Governo nel 2021, ha stanziato a favore dei Comuni circa 28 miliardi di euro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità.

“Il PNRR è un’imperdibile occasione per il Comune di Caltanissetta per veder finanziati progetti su vari ambiti, della vita sociale, economica ed infrastrutturale” – lo dichiara il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, che insieme al Consigliere Visconti ha presentato al Sindaco un’Interrogazione consiliare dal titolo: PNRR – Situazione e stato di avanzamento dei progetti.

“Per usufruire delle opportunità offerte dal PNRR sono previste procedure complesse, attraverso le quali vengono erogate risorse ai Comuni che sono i soggetti attuatori. A tal fine – afferma il Consigliere Aiello – l’Unione Europea ha fissato paletti rigidi, non solo riguardo la tempistica, ma anche per quanto riguarda i parametri da rispettare per la realizzazione dei progetti. Vincoli che mettono a rischio la loro attuazione e i relativi finanziamenti, che potrebbero andare perduti. La Lega ritiene pertanto opportuno fare chiarezza e che l’Amministrazione Comunale fornisca ai Consiglieri Comunali un elenco dettagliato dei progetti, specificando la situazione attuale e il loro stato di avanzamento”.

Con l’Interrogazione presentata dai Consiglieri della Lega, Oscar Aiello (primo firmatario) e Valeria Visconti, è stato chiesto al Sindaco:

1. Quanti progetti sono stati presentati, in quali aree e quanti di quei progetti sono stati approvati;

2. La quantificazione economica complessiva dei progetti presentati e di quelli approvati;

3. In caso di non approvazione di qualche progetto presentato, specificare i motivi della non approvazione;

4. Lo stato di attuazione dei progetti e il rispetto della tempistica;

5. Se oltre ai progetti già presentati vi è la possibilità di cogliere nuove opportunità offerte dal PNRR, presentando nuovi ed ulteriori progetti.