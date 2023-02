BUTERA. Domani 9 febbraio niente scuola a Butera. E’ stato il sindaco Giovanni Zuccalà a disporre la chiusura di tutte le scuole cittadine.

In particolare, il primo cittadino di Butera ha rilevato come “A seguito delle condizioni metereologiche avverse e del rischio di venti forti di burrasca o tempesta sino alla giornata di domani, si avvisa la cittadinanza che il 9 Febbraio 2023, per ordinanza sindacale, le scuole rimarranno chiuse”.