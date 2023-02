Autotrasportatore cade nella cisterna del suo camion e perde la vita

Operaio cade in una cisterna e perde la vita. Si tratta di un autotrasportatore che è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a Pressana, in provincia di Verona, alla Berti Group, azienda che si occupa di commercio, lavorazione, raccolta e stoccaggio di cereali e granaglie.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto all’interno della cisterna del suo camion, in autoarticolato con doppia cisterna, dove doveva caricare cereali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con Carabinieri e Vigili del fuoco. L’uomo è stato estratto dalla cisterna già privo di vita.