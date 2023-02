Aumenti stipendi ARS. M5S a De Luca: “Basta sceneggiate, potete rinunciare all’adeguamento”

“Basta con le sceneggiate. È chiaro a tutti che Cateno De Luca e i suoi, non votando l’emendamento che loro stessi avevano presentato, hanno salvato l’adeguamento degli stipendi dei deputati. È più che evidente, e i verbali lo dimostrano, che è stata la mancanza dei voti di Sicilia Vera e Sud chiama Nord a determinare la bocciatura della norma e a tenere in vita gli adeguamenti che lui, a parole, dice di condannare.

È inutile ora cercare di scaricare la colpa ad altri. Comprendiamo la difficoltà in cui si trova ora, ma gli diamo noi la soluzione per uscire dal vicolo cieco in cui si è cacciato non votando: rinunci all’adeguamento e si tagli lo stipendio come faremo noi e devolva le somme corrispondenti per fare progetti di pubblica utilità come facciamo noi da sempre.

Anzi siamo pronti anche a fare un progetto insieme: Cateno De Luca sei pronto a tagliarti lo stipendio?”.

Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars Antonio DeLuca e il vicepresidente 5 stelle dell’Ars Nuccio Di Paola.