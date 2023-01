Villalba. Il sindaco Immordino annuncia che è possibile per i caregiver di disabili gravi presentare istanza al Comune

VILLALBA. Il sindaco Maria Paola Immordino ha reso noto che i caregiver dei disabili gravi riconosciuti ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, possono presentare istanza presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villalba per l’elaborazione e/o aggiornamento del Piano Personalizzato che individui forme di assistenza per accesso ai servizi territoriali, tramite la valutazione da effettuarsi per mezzo dell’U.V.M (Unità di Valutazione Multidisciplinare).

Il modello per la presentazione dell’istanza, che dovrà pervenire entro e non oltre il 31/01/2023, può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricato dal sito dell’albo pretorio online del Comune di Villalba.

L’istanza dovrà essere corredata di:

1. Copia del documento di identità e della tessera sanitaria del caregiver e del disabile maggiorenne;

2. Verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/92 da presentare in busta chiusa.

3. Certificazione ISEE socio-sanitaria in corso di validità.

4. Eventuale provvedimento di nomina quale amministrazione di sostegno o tutore in caso di delegato.

Per maggiori informazioni è anche possibile rivolgersi all’assistente Sociale del Comune di Villalba, Dott.ssa Evelyn Lupo.