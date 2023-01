E’ stato chiuso lo storico bar Zanellato in Via dei Fabbri a Padova. Come riporta il Corriere del Veneto, il bar è stato messo in vendita dalla proprietaria che ha deciso di non rinnovare l’affitto al titolare e neanche di accettare l’offerta di acquisto dello stesso.

Al contrario, ha deciso di accettare l’offerta dei vicini del locale che sembrerebbero averlo chiuso stanchi del rumore notturno. Il locale era infatti una meta fissa degli universitari e punto di ritrovo per migliaia di persone.