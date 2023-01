Sul TG1 Restauratrice mussomelese Miriam Lamonaca intervistata nella trasmissione “Linea Verde”

MUSSOMELI – I talentuosi, prima o poi, emergono, e, se sono nostri compaesani, il compiacimento è massimo. Stiamo parlando di Miriam Lamonaca, con una passione viscerale per l’arte di restauro, che richiede meticolosità, puntigliosità e, soprattutto, alta precisione. Figlia di Enza e Salvuccio Lamonaca, persone assai note in paese, e non solo, Miriam vive e lavora a Roma presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia dove, nella puntata di LINEA VERDE sul TG 1 di sabato 21 gennaio, è stata intervistata da Marcello Masi assieme al prof. Paolo Clemente di ENEA – Agenzia nazionale sul progetto MONALISA (MONitoraggio Attivo e Isolamento da vibrazioni e Sismi di oggetti d’Arte), che propone soluzioni antivibrazioni per ridurre gli effetti del traffico quotidiano e proteggere il Sarcofago degli Sposi. Una trasmissione seguita quella di Linea Verde durante la quale, appunto, la giovane talentuosa mussomelese, con tanta disinvoltura, nell’intervista, ha mostrato le sue potenzialità artistiche che le fanno onore e che, certamente, inorgoglisce i mussomelesi. Dobbiamo sottolineare che Miriam ha frequentato l’Istituto d’arte F. Juvara di San Cataldo, ha conseguito la laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, facoltà ad alta formazione e specializzazione, presso la Reggia di Venaria, ha frequentato per un biennio l’Università La Sapienza di Roma per un Master di II livello “Restauri e Consolidamenti ad alta complessità”. Attualmente è Funzionario Restauratore presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in Roma. Tra i diversi interventi di restauro che Miriam ha realizzato in diverse parti d’Italia, ricordiamo il restauro di una delle fontane di Piazza San Pietro.

https://www.facebook.com/100002356222519/posts/5803792329709250/9