Sparisce macchinina elettrica a bambino: i carabinieri la ritrovano e gliela riconsegnano

Scendere in strada e non trovare la macchina. Un’esperienza traumatica per chiunque, ma è insolito viverla se si tratta di un bimbo di soli tre anni. La sua amata macchinina elettrica era sparita dal cortile condominiale dove la lasciava abitualmente “parcheggiata”.

A seguito della pubblicazione della spiacevole vicenda da parte dei genitori sui social, è stato accertato che l’auto giocattolo trafugata era stata portata in un altro cortile, arrivando all’identificazione del responsabile. Indescrivibile la felicità del bimbo di Trino Vercellese (VC), che si è visto restituire la “brum brum” dal Comandante della Stazione dei Carabinieri con la Polizia Locale nel contesto di una piccola storia che ha fatto registrare un grande risultato: restituire ad un bimbo il proprio giocattolo preferito .