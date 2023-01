Siccità in provincia di Caltanissetta. Pubblicato decreto per consentire alle aziende di usufruire del Fondo di Solidarietà Nazionale

CALTANISSETTA. Con avviso pubblico del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stato pubblicato il Decreto che recepisce la delibera della Giunta Regionale n 542 del 25 novembre 2022, di declaratoria del carattere eccezionale degli eventi atmosferici per la provincia di Caltanissetta “siccità dal 1 0 maggio al 31 agosto 2022” per le provvidenze di cui all’art. 5 comma 2 lettera a) , b) , c) e d) , nel territorio dei Comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Le domande di richiesta dei benefici recati dal Fondo Di Solidarietà Nazionale (art. 5 comma del D.Lgs 102/2004 devono essere presentati presso l’ Ispettorato entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Il termine ultimo pertanto è entro e non oltre il 5 febbraio 2023.

Possono beneficiare dell’aiuto le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, aventi i seguenti requisiti:

titolari di partita IVA e iscritto nel registro delle imprese agricole (CCIAA) con codice di attività agricola;

essere titolari del fascicolo aziendale aggiornato; o che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all ‘anno 2022 .

Le provvidenze spettanti ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 102/2004 sono:

contributi in conto capitale fino all t 80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo; proroga delle operazioni di credito agrario;

Qui di seguito si forniscono i nominativi dei FF.DD. direttivi a cui risorgersi per informazioni:

Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta — F D. Lo Porto Michele 0934 5107271.

Condotta Agraria di Gela — referente FD. Dr. Di Dio Gaetano; o Sede di 0933 93526 o sede di Niscemi -0933 958660;

Condotta Agraria di Mazzarino — referente FD. Dr. Ingraiti Giuseppe; o Sede di Mazzarino — 0934 381989 o Sede di Riesi -0934 928204;

Condotta Agraria di Mussomeli — referente FD. Arch. Orlando Antonino — 0934 952994 Sportello Verde di Delia — referente FD. Mancuso Angelo — 0922 820130