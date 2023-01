Santa Caterina. Il 12 gennaio incontro al Comune con i giovani per indicazioni sul servizio civile

SANTA CATERINA. In seguito alle numerose richieste di informazioni ricevute da parte dei giovani circa la possibilità di presentare istanza per i progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023/24, il prossimo 12 gennaio, l’assessore al sociale Palmina Lo Re, insieme alle OLP e ai volontari, incontreranno quanti sono interessati ad avere risposte sulle modalità organizzative del servizio e indicazioni circa la presentazione on line delle istanze.

Lo ha comunicato l’amministrazione comunale che, in questo modo, attraverso questa lodevole iniziativa, ha voluto facilitare tutti quei giovani che intendono saperne di più sull’esperienza del servizio civile.