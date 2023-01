San Cataldo. Alla Casa di Cura “Regina Pacis” attivo anche il Dipartimento internazionale dei servizi per i pazienti

SAN CATALDO. Il Dipartimento internazionale dei servizi per i pazienti della Clinica “Regina Pacis” offre il massimo livello di servizi personalizzati e culturalmente sensibili ai pazienti che cercano cure mediche eccezionali e calorosa ospitalità.

Lo ha reso noto la stessa Casa di Cura sancataldese, che ha spiegato: “ Che si tratti di una diagnosi iniziale, di un trattamento per una malattia diagnosticata o di un check-up periodico, i nostri pazienti beneficiano di un approccio completo da parte di un team di professionisti, e ogni paziente riceve il massimo livello di cura e comfort.

Per garantire il massimo livello di attenzione, ad ogni paziente viene assegnato un coordinatore personale che offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal momento in cui viene stabilito il contatto iniziale. Il Coordinatore dei servizi per i pazienti affronterà le richieste e i bisogni dei pazienti e della famiglia.

Il supporto del coordinatore continua anche durante il follow-up dopo il completamento del trattamento e il paziente è tornato a casa. Effettuando una varietà di servizi, il nostro team si impegna a gestire tutta la logistica, in modo che i pazienti siano liberi di concentrarsi sul trattamento e sulla guarigione”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il link www.casadicurareginapacis.com