Quattro ciclisti si perdono sulle Madonie: salvati grazie al Soccorso Alpino

Brutta disavventura, fortunatamente conclusa a buon fine, per quattro ciclisti catanesi, due uomini e due donne, che si sono persi nelle Madonie. I ciclisti, una volta che si sono trovati in difficoltà, hanno lanciato l’allarme attraverso il numero unico di emergenza 112. La centrale dei vigili del fuoco a sua volta, trattandosi di intervento in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino.

Sul posto sono stati inviati i tecnici che, insieme ai carabinieri di Castelbuono e a personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana che, assieme alle squadre dei vigili del fuoco di Petralia e Cefalù, hanno messo in salvo il gruppo che è stato indirizzato verso il rifugio Pomieri dove è stato soccorso e portato in salvo.