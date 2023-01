Presentato al Comune il calendario 2023 su Sutera e le sue bellezze

SUTERA. L’Amministrazione Comunale ha voluto fortemente la realizzazione di un calendario 2023 su Sutera. Un lavoro di squadra e di sinergia ha permesso la realizzazione di ciò in breve tempo. Presso l’ufficio turistico del Comune di Sutera ha avuto luogo la presentazione del Calendario Sutera 2023 alla presenza di quanti hanno avuto un ruolo attivo nella realizzazione dello stesso.

Il calendario Sutera 2023 oltre ad esaltare la bellezza di Sutera ha l’obiettivo di far conoscere i talenti suteresi che attraverso la fotografia e la poesia hanno immortalato, scritto e cantato l’amore, la bellezza e le contraddizioni della nostra amata città.

Un caloroso grazie l’amministrazione comunale lo ha rivolto ad Angelo Ferlisi, Carmelo Orlando, Davide Comunale, Filomena Callari e Nino Pardi per aver messo a disposizione i loro scatti fotografici. Per i testi delle canzoni e delle poesie, un caloroso ringraziamento va a Nonò Salamone per un suo testo e per una poesia del padre Salvatore Salamone lu poeta, Enzo e Lorenzo Mancuso, Gero Giarrizzo, Nuccio Nola per aver messo a disposizione alcuni testi del papà Carmelo Nola.

Infine un grazie va al Dottor Giuseppe Carruba Toscano che con le sue raccolte di poesie del 1932 ha lasciato tanti suoi versi che esprimono il suo amore e attaccamento per Sutera. Infine, un caloroso ringraziamento va a Claudio Lipari per la grafica e per averci concesso la sua foto da copertina. Il calendario verrà distribuito a domicilio a tutte le famiglie di Sutera.