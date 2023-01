Mussomeli, aggiudicati lavori riqualificazione Piazzale Castello”

MUSSOMELI – Aggiudicati nelle scorse ore i lavori per la riqualificazione del piazzale del Castello Manfredonico. L’importo dei lavori è di circa 220 mila euro. “Gli stessi – precisa il sindaco Catania – inizieranno entro il primo trimestre e siamo convinti che, al termine dei lavori, entro fine estate il nostro castello sarà ancora più suggestivo e attrattivo”. “L’anno 2023 – prosegue Catania – sarà un cantiere aperto a Mussomeli con lavori in quattro piazze del nostro centro storico, lavori al piazzale del castello, lavori su impianti sportivi di nuova realizzazione e lavori su arterie viari principali. Soddisfatti di quanto fatto ma di nuovo a lavoro a testa bassa per nuove progettualità”.