Lnd Sicilia, Morgana incontra il questore di Ragusa

RAGUSA (ITALPRESS) – In occasione della finale regionale di coppa Italia di Eccellenza “Memorial Gianfranco Provenzano”, disputata a Ragusa, il presidente del CR Sicilia della LND, Sandro Morgana, ha incontrato il questore della città iblea, Giusy Agnello. Nel corso dell’incontro si sono approfondite alcune importanti tematiche relative all’attività dilettantistica con particolare riferimento ai nuclei di valutazione antiviolenza, che si stanno sviluppando in tutte le delegazioni siciliane della Lega nazionale dilettanti. Il massimo dirigente regionale nel corso della visita ha consegnato al questore una targa ricordo della finale di coppa Italia. La Agnello ha voluto donare invece a Morgana il Crest della Questura di Ragusa contraddistinto da una serigrafia raffigurante il Duomo di San Giorgio di Ibla. Ad accompagnare il presidente del CR Sicilia erano presenti anche i delegati provinciali: Gino Giacchi di Ragusa, Angelo Caramanno di Agrigento, Giuseppe Anzaldi di Enna, Giuseppe Molino di Barcellona Pozzo di Gotto e dal presidente del Ragusa calcio Giuseppe Trapani. “L’incontro è stato estremamente importante e proficuo – ha tenuto a sottolineare Morgana -, mi ha dato la possibilità di illustrare il progetto ‘Uniti contro la violenza per costruire un calcio migliore’, che ho fortemente voluto, e che è stato molto apprezzato e condiviso dal questore Giusy Agnello. Questo incontro servirà ad intensificare la collaborazione anche per future iniziative, in sinergia con le forze dell’ordine, per fronteggiare e prevenire eventuali casi di violenza”.

