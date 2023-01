Il capodanno 2023 dell’Arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto a Mussomeli. Messa nella Chiesa Madre.

MUSSOMELI – Nella solennità di Maria Santissima Madre della Chiesa, l’arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto ha celebrato messa nel suo paese natio domenica 1 gennaio 2023, proprio nella chiesa Madre di Mussomeli Parrocchia San Ludovico, di cui, da qualche mese, è Arciprete parroco il fratello Padre Achille che gli ha dato il saluto di accoglienza e presentato all’assemblea. Ad animare la liturgia vespertina il coro parrocchiale. Così, l’arcivescovo nella sua omelia: “Ciascuno di noi, come Maria la madre di nostro Signore, è chiamato ad accogliere la parola di Dio nella propria vita […] la parola si deve fare carne, deve entrare in noi e farsi Vita”. Hanno partecipato anche parrocchiani di S.Enrico e quelli di Villalba che, nella circostanza, hanno voluto presentare ai due fratelli Lomanto i loro auguri per il nuovo anno. Non sono mancate le attestazioni di profonda stima nei loro riguardi.