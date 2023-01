Ancora un dramma della solitudine nel Palermitano. Un uomo di 78 anni è stato trovato morto nella sua casa in via della Repubblica, a Monreale. L’anziano sarebbe deceduto circa dieci giorni fa.

La segnalazione è arrivata dai sui vicini, che non avevano più notizie dell’uomo. Dall’abitazione, poi, arrivava un forte odore, e così sono state chiamate le forze dell’ordine. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Monreale.