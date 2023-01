Caltanissetta. Il consigliere Petrantoni (FdI): “Mancata risposta dell’amministrazione comunale a mia richiesta di accesso agli atti”

CALTANISSETTA. Ha formalizzato, nella sua qualità di consigliere comunale di minoranza, regolare accesso agli atti, ma dopo 10 giorni non ha ricevuto alcuna comunicazione.

E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Toti Petrantoni in una nota. “Come Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, svolgendo il ruolo per il quale sono stato eletto e esercitando il diritto di accesso agli atti normato nell’’art.43 del T.U.E.L e della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ho formalizzato regolare accesso agli atti alla Presidenza del Consiglio Comunale e per conoscenza alla segreteria del Sindaco Gambino in merito alla documentazione inviata dall’Amministrazione Comunale alla giuria dell’Urban Award ( un evento dedicato alla mobilità sostenibile promosso da Anci)”.

Il consigliere di minoranza, che ha anche indicato il numero di protocollo della sua richiesta (Nr.0149936 del 06.12.2022 11:00:38), trascorsi dieci giorni senza alcuna risposta, considerando che la documentazione richiesta è presumibilmente già in formato digitale, ha reiterato la richiesta informando formalmente anche il Segretario Generale con mail sulla sua pec personale.

Tuttavia, ha sottolineato Petrantoni: “alle mie richieste giungeva regolare numero di protocollo, ma null’altro. (protocollo Nr.0454033 del 16.12.2022 11:51:04) In data 05.01.2023 ho nuovamente reiterato la richiesta al Segretario Generale dell’Ente e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio Comunale, scongiurando l’incresciosa ma a questo punto ormai necessaria denuncia agli organi preposti per la mancata risposta all’accesso agli atti, prefigurando un possibile reato penale di omissione di atti d’ufficio ( art.329 co. 2 c.p.); (protocollo Nr.0001206 del 05.01.2023 13:55:19)”.

Secondo Petrantoni: “Questo inspiegabile comportamento da parte dell’Amministrazione Comunale, instilla il ragionevole dubbio che la documentazione inerente sia inadeguata o addirittura ridicola se non perfino inesistente”.