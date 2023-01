Caltanissetta, Giornata della memoria: un incontro per rilettere e “non ripetere gli errori del passato”

Venerdì 27 gennaio dalle ore 17 si terrà nell’aula conferenze della Sicilbanca, in via Francesco Crispi a Caltanissetta, un incontro dedicato alla Giornata della Memoria.

Un evento organizzato dalla Società Dante Alighieri e dal Parco Letterario “Rosso di San Secondo” durante il quale, relatori di spicco, incontreranno la cittadinanza.

Un excursus storico, giuridico e culturale che dall’Olocausto porterà fino al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, non si ripetano gli errori del passato e – come sottolinea la stessa locandina dell’evento- ci si adoperi affinché “la storia non ritorni indietro”.

Dopo i saluti istituzionali, curati dalla Presidentessa Maria Luisa Sedita, interverranno il Magistrato Giovanbattista Tona, il sacerdote Calogero Panepinto, la docente di storia Sonia Zaccaria e alcuni studenti delle scuole secondarie di I e II grado. L’evento sarà moderato dalla Presidentessa della Corte d’Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi.

Un incontro che consentirà di far crescere la coscienza civica di tutti coloro che si soffermeranno ad ascoltare gli interventi e rifletteranno su di essi.