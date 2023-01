“Buonasera carabinieri, sono ubriaco e non so come tornare a casa”

Dopo una serata nella quale aveva alzato troppo il gomito, non riusciva più a trovare la via di casa. Così un uomo di 41 anni, residente a Cerro Maggiore (Milano), ha pensato fosse una buona idea chiamare i carabinieri per chiedere loro una mano.

Il fatto è successo nella notte tra il 6 e il 7 gennaio a Mortara, in provincia di Pavia. L’uomo si è rivolto in totale confusione ai militari che, arrivati sul posto, in una via della cittadina lomellina, si sono subito resi conto delle condizioni del 41enne, che era in evidente stato di ubriachezza.

Così è stato chiesto l’intervento del 118. L’uomo però si è rifiutato di salire sull’ambulanza, preferendo a quel punto rivolgersi ad altri per essere riaccompagnato nel suo comune di residenza.