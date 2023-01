Atti persecutori nei confronti di una coetanea: nei guai un diciassettenne

Eseguita dalla Polizia Postale dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Avellino e Napoli, un’ ordinanza cautelare

Eseguita dalla Polizia Postale dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Avellino e Napoli, un’ ordinanza cautelare, con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Salerno, ha disposto delle prescrizioni a carico di un diciassettenne residente nella provincia di Salerno. Lo stesso risulta gravemente indiziato di atti persecutori commessi nei confronti di una coetanea residente nella provincia di Avellino.

Le indagini della Polizia Postale, infatti, hanno consentito di acquisire indizi di reità a carico del minore ritenuto l’effettivo utilizzatore dei numerosi profili Instagram creati e utilizzati per denigrare, deridere e minacciare reiteratamente la vittima che, esasperata dalle continue aggressioni virtuali, ha chiesto aiuto alla Polizia.

Dall’attività di indagine è emerso anche che il motivo che ha spinto l’indagato a rivolgere il proprio risentimento nei confronti della vittima sarebbe da individuare nella mancata risposta della stessa ad una sua richiesta di amicizia inoltrata sul social.