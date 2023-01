Anziana di 84 anni rimane incastrata in un tombino nel giardino della sua abitazione e muore

Davvero singolare quanto fatale l’incidente occorso a Tradate ad un’anziana di 84 anni morta dopo essere rimasta incastrata in un tombino nel giardino della sua abitazione. Secondo una prima sommaria ricostruzione di quanto accaduto la signora stava effettuando dei lavori in giardino quando è rimasta incastrata in un tombino, un pozzetto di ispezione delle acque nere.

Sul posto sono intervenute due ambulanze ed è stato chiesto il supporto dell’elisoccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare poiché all’arrivo dei soccorsi era già deceduta. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale.