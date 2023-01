Adler Spa Resort Sicilia riapre con un nuovo servizio medico

AGRIGENTO (ITALPRESS) – L’ADLER Spa Resort Sicilia, creato a Siculiana, nell’Agrigentino, in prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa “per regalare benessere e leggerezza”, invita gli ospiti, si legge in una nota, “a sperimentare un soggiorno unico dedicato alla prevenzione ed alla cura della persona; un ‘nuovo tempò, in cui prendersi cura della propria salute nel massimo relax, lontani da pensieri e stress quotidiani”.

Dalla primavera 2023, infatti, prosegue la nota, sarà disponibile il servizio ADLER Med: “un percorso a 360 gradi, che combina al meglio la medicina naturale e quella tradizionale, con l’obiettivo di migliorare la salute dell’individuo attraverso percorsi diagnostico-terapeutici integrati e coadiuvati da strumenti innovativi, alimentazione sana ed equilibrata, attività fisica, relax e rigeneranti trattamenti Spa & Benessere. Il tutto, sempre in modo personalizzato, sulla base degli obiettivi e delle esigenze della persona, non solo durante il pernottamento ma anche in seguito, attraverso un servizio follow up per assistere l’ospite e aiutarlo a prendersi cura di sè a lungo termine, nel migliore dei modi”.

Il Resort ha deciso a tal fine di ampliare il proprio staff e ricerca un medico che, “basandosi sulla filosofia ADLER Med, sviluppi – insieme al team di medici e professionisti interni – l’offerta medica dell’ADLER Spa Resort Sicilia, con programmi mirati per prevenzione e diagnostica, gestione dello stress, dimagrimento e nutrizione, detox, medicina estetica”, sottolinea la nota.

“Nella sua attività quotidiana, si occuperà di assistere l’ospite nel suo percorso di benessere e salute con una consulenza disegnata su misura rispetto agli obiettivi del programma scelto, effettuando check up e periodiche visite mediche. La sua assistenza continuerà anche successivamente la partenza dell’ospite con l’obiettivo di creare e supportare uno stile di vita sano, non solo in vacanza ma anche a casa – conclude la nota -. Nello specifico, le qualifiche e competenze richieste sono:

Medico generico o specializzato in medicina interna; Interesse o esperienza nel campo dell’alimentazione e in scienze alimentari;

Esperienza in diagnostica, prevenzione e medicina complementare; Spirito di innovazione, propensione alla collaborazione e partecipazione attiva nel rappresentare la nostra missione e visione aziendale; Buona conoscenza delle lingue: italiano e inglese sia scritto che parlato”.

foto ufficio stampa ADLER Spa Resorts & Lodges

(ITALPRESS).