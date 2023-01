A Palermo cerimonia per la Shoah, Lagalla “La memoria rimanga viva”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il senso di questa giornata è quello di ripercorrere gli orrori del passato affinchè la memoria di quei terribili anni rimanga viva e guidi l’azione di ciascuno di noi affinchè nulla di simile possa mai ripetersi. E’ compito delle istituzioni vigilare sull insinuarsi di sentimenti razziali nelle nostre comunità, soprattutto nelle giovani generazioni più vulnerabili ed esposte alle trappole culturali del web e fare in modo che ciò che i principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione siano valorizzati nel percorso educativo e formativo dei nostri ragazzi”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in occasione delle manifestazioni per la Giornata della Memoria.

– foto: ufficio stampa Comune di Palermo

(ITALPRESS).