3,7 milioni per “Sicily Women and Cinema” a Cannes. Schifani chiede chiarimenti

CATANIA (ITALPRESS) – La Regione Siciliana, attraverso l’assessorato al Turismo retto da Francesco Scarpinato (Fdi), ha deciso di finanziare, in continuità con il predecessore Manlio Messina, per il secondo anno consecutivo “Sicily, Women and Cinema”: lo scrive il quotidiano “La Sicilia”, evidenziando come l’assessorato, attraverso una delibera firmata lo scorso 30 dicembre dal dirigente ad interim Franco Fazio e dal responsabile del servizio Film Commission Nicola Tarantino, abbia aumentato dai 2,2 della scorsa edizione a oltre 3,7 i milioni messi a disposizione della Absolute Blue, società con sede a Lussemburgo incaricata (“senza bando”, si legge) di organizzare la passerella siciliana del 2023 sulla Croisette a Cannes.

Il quotidiano solleva dubbi sui costi vivi dell’operazione, sulla società lussemburghese, definita “poco capitalizzata, dunque di fatto un veicolo giuridico costituito in Lussemburgo per gestire attività finanziarie, non di produzione di servizi” e sull’amministratore delegato, Patrick Nassogne, a capo di Absolute Blue dal 2009, ma di cui “non si ha nessuna notizia pubblica”. L’assessorato, contattato dall’Italpress, fa sapere che nelle prossime ore replicherà con una nota.

Sulla vicenda interviene anche il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani che ha inviato una lettera all’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo Francesco Scarpinato, con la quale

invita “a fornire tutti i dettagli con la documentazione degli atti rispetto alle determinazioni assunte” in relazione all’iniziativa “Sicily, Women and Cinema”.

