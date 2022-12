Usa: 200 mln in balia della tempesta polare, una dozzina i morti

Nel periodo natalizio piu’ freddo degli ultimi 80 anni negli Stati Uniti, si conta finora una dozzina di morti per le strade da quando e’ iniziata la tempesta polare, battezzata ‘Elliot’ dai meteorologi, che ha investito, in particolare, Kansas, Oklahoma, Kentucky e Ohio. Le temperature in un gran numero di Stati sono scese sotto lo zero, milioni di persone sono rimaste senza elettricita’ e migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati a ridosso delle feste natalizie.

Sono almeno 200 milioni le persone interessate agli affetti della tempesta polare, circa il 60% della popolazione degli Stati Uniti, secondo stime del servizio meterologico nazionale, il Nationa Weather Service (Nws). Oltre 1,4 milioni di uffici e abitazioni sono rimaste senza elettricita’, secondo il portale PowerOutage.us, che traccia le interruzioni di corrente negli Stati Uniti. Sono stati cancellati circa 5.300 voli nella giornata di venerdi’ dopo i quasi 2.700 annullati il giorno precedente giovedi’, secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware, citato dalla Cnn.

Gli aeroporti dove le cancellazioni sono state piu’ numerose sono quelli di Seattle-Tacoma, LaGuardia di New York, il Chicago O’Hare, il Denver International e il Detroit Metro Airport, oltre a quello di Toronto in Canada. L’aeroporto internazionale Buffalo Niagara di New York e’ stato costretto a chiudere. Venerdi’ si registravano – secondo la Cnn – 9.100 ritardi tra i voli in partenza. Per oggi, sabato 24 dicembre, sono gia’ stati annullati piu’ di 570 voli, mentre per il giorno di Natale si prevede solo una decina di cancellazioni. Si segnalano problemi anche nei collegamenti ferroviari e con gli autobus.

Molti collegamenti nel nordest o nel Midwest sono stati cancellati o hanno subito modifiche. In citta’ come Chicago, nell’Illinois, e Nashville, in Tennessee le strade sono diventati impraticabili con il crollo delle temperature, quando la pioggia si e’ trasformata in gelo e il vento in bufere di beve.

A Denver, in Colorado, giovedi’ scorso, quando si sono registrati 26 gradi centigradi sotto zero, e’ stato il giorno piu’ freddo da quando si tiene conto delle temperature. Giovedi’ scorso il presidente Joe Biden aveva avvertito gli americani di prendere la tempesta “estremamente sul serio” e di seguire le raccomandazioni delle autorita’