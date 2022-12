“Svelamenti”. Primo concerto della stagione musicale del Bellini all’insegna dell’arte

Originale inaugurazione della stagione concertistica del Teatro Margherita. Il Concerto “Aspettando il Natale”, tenuto dal Coro e l’Orchestra di fiati del Conservatorio “Bellini” diretti dal maestro Angelo Licalsi, e’ stato piacevolmente preceduto dal dono di un fumetto, raffigurante la formazione cameristica degli archi e percussioni dell’Istituto da parte di Stefano Miliziano.

Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Caltanissetta, studente dei Corsi Accademici del Bellini, della classe di contrabbasso, tenuti dal Maestro Davide Galaverna, Stefano Miliziano è anche un fumettista professionista.

Il poliedrico artista, in occasione della statizzazione del Bellini, ha donato al neo Conservatorio il fumetto raffigurante i docenti Raffaello Pilato e Aldo Traverso (violìni), Marco Traverso (viola), Michele Mosa, oggi Direttore (violoncello), Davide Galaverna (contrabbasso), Claudio Scolari (Percussioni) diretti dal Maestro Angelo Licalsi. La formazione cameristica si esibisce nella storica cappella del Conservatorio Bellini, la cui volta è doviziosamente riprodotta con carattere austero, in contrasto al carattere deformalizzato e quasi caricaturale delle figure rappresentate.

Il Presidente Andrea Milazzo ed il Direttore Michele Mosa si sono congratulati con l’artista, esprimendo compiacimento e riconoscenza per il dono all’Istituzione, che giunge da uno studente che incarna spirito di servizio e dedizione, qualità pregnate anche dall’appartenenza di Stefano alle Forze dell’Ordine.



Ordine che insieme all’armonia contraddistinguono la formazione orchestrale del Bellini di cui Stefano fa parte, magistralmente diretta da Angelo Licalsi, che ha offerto un momento di meditazione e di gioia attraverso l’ascolto della “Missa Brevis” di Jacob De Haan e delle melodie e dei canti della tradizione natalizia.



Musica, Teatro e Arti figurative, in una ricercata sintesi, si fondono quindi nella stagione artistica del Teatro Margherita. Fortemente voluta dalla Governance del Conservatorio Bellini e dall’Assessore Natale del Comune di Caltanissetta, segna il nuovo corso della Città di Caltanissetta, che desidera non solo parlare di cultura, ma diventarne cuore pulsante a livello nazionale, anche beneficiandosi dell’accresciuto ruolo istituzionale della Sua Istituzione Accademica Musicale elevata a Conservatorio di Stato.