Studente di 14 anni porta a scuola machete e tirapugni: denunciato

Uno studente di 14 anni ha portato a scuola un grosso machete ed un tirapugni metallico. A scoprirlo è stata l’insegnante che si era accorta di uno strano manico che fuoriusciva dallo zaino di uno studente.

Come riferisce la Tecnica della Scuola, succede nel ferrarese e dopo l’allarme della docente sono arrivati i carabinieri a scuola per procedere alla perquisizione dello zaino del giovane studente.

Una volta convocati i genitori a scuola, per il ragazzo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per porto abusivo di armi o oggetti atti all’offesa della persona.