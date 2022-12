Sommatino. Annunciate da parte dell’amministrazione comunale riduzioni Imu e Tari per tutti i cittadini

SOMMATINO. Riduzioni Imu e Tari per tutti i Sommatinesi. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale attraverso un video nel quale sono state spiegate le condizioni che determineranno le agevolazioni e le riduzioni della tassa sui rifiuti per gli aventi diritto.

” Appena insediati – ha detto l’amministrazione comunale – abbiamo individuato un errore nei conteggi e ridotto di 40 mila euro il Piano Economico Finanziario 2022, con conseguente riduzione per tutti i cittadini. Ad Ottobre abbiamo provato a recuperare il Fondo Perequativo Covid di 400 mila euro non utilizzato nel 2020 e 2021, ed è notizia di ieri che la nostra soluzione è stata approvata dall’Assessorato Regionale ed il fondo non dovrà più essere restituito alla Regione Siciliana”.

L’amministrazione comunale ha concluso: “Siamo un po’ in ritardo nella consegna delle bollette TARI, è vero, ma ne è valsa la pena. Le Utenze non domestiche, quest’anno, potranno ricevere importanti sgravi, fino al 100%, sulla loro bolletta”.