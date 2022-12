Sicilia, scoppia bombola di gas in appartamento: due feriti, uno in fin di vita

Due persone sono rimaste ferite nello scoppio di una bomba in un appartamento ad Adrano, in provincia di CATANIA . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Uno dei due feriti, un 27enne, è stato trasportato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di CATANIA: ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 40% del corpo ed è stato trattato in urgenza dagli specialisti del Centro grandi ustioni.

Nel corso della notte è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove attualmente si trova in condizioni gravi, intubato e con prognosi riservata. L’incendio si è verificato all’ultimo piano di una abitazione di via Vittorio Emanuele. I due feriti sono immigrati: sono stati colpiti da un crollo che si è verificato a seguito dello scoppio. Sul posto le squadre dei distaccamenti di Adrano e Paternò e personale inviato dalla sede centrale del Comando provinciale delle vigilie del fuoco con un’autoscala e un’autobotte di supporto.

L’intero edificio coinvolto nell’esplosione è stato dichiarato inagibile. Anche alcuni edifici adiacenti, e un negozio sottostante, hanno subito dei danni e sono stati sottoposti a verifiche. Secondo i vigili del fuoco l’esplosione sarebbe stata causata da una perdita di una bomba che è stata trovata all’interno dell’abitazione, tra le macerie. Sul posto sono intervenuti anche la polizia ei carabinieri, oltre al personale dell’Enel e dell’azienda del gas.