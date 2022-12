Sicilia, Palermo: 79enne “scompare” dopo ricovero in pronto soccorso, ritrovata a vagare per strada

Hanno accompagnato nel primo pomeriggio di ieri la madre di 79 anni al pronto soccorso dell’ospedale Civico di PALERMOper una radiografia al polso dopo una caduta in casa, la polizia ha ritrovato la donna in serata in via Monfenera. I familiari hanno presentato una denuncia.

“Mia madre. – racconta la figlia – è affetta da demenza senile documentata da regolare specialista pertanto abbiamo richiesto al personale in accettazione dietro regolare tampone Covid di poterla accompagnare nella struttura in attesa che venisse visitata. Questa richiesta è stata negata per ben tre volte. Alle 18 siamo state contattate dal medico per comunicarci che mia madre era sparita dall’interno del pronto soccorso.

Nessuna spiegazione plausibile ci è stata data dagli operatori ospedalieri, nessuna forma di aiuto. Abbiamo richiesto di visionare le telecamere di sorveglianza ma anche questa operazione sembra essere difficile”. I familiari hanno presentato denuncia in questura. “Mia madre – aggiunge la donna – è stata ritrovata alle 22:38 in via Monfenera al civico 140 dalla polizia