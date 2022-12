Sicilia, mafia: quartiere in festa per boss libero

Il giorno della scarcerazione di Michele Vinciguerra, capobastone del clan Cappello, l’8 aprile dell’anno scorso, ci fu una grande festa nel quartiere San Cristoforo con gli immancabili fuochi d’artificio e con importanti invitati provenienti dalla Calabria. Tra questi anche Saverio Zoccoli il narcotrafficante della ‘ntrangheta per conto del clan Bianco. Vinciguerra e Zoccoli, di fatto soci in affari per la distribuzione tra Catania, Palermo e Siracusadi una quantita’ di cocaina che andava tra i 15 ei 20 chili ogni due settimane, sono stati arrestati nell’operazione della Mobile di Catania, nome in codice “Kynara”.

Tra gli arrestati finiti ai domiciliari anche Giuseppe Paviglianiti, terzino sinistro del Locri, costretto alla tribuna nel match con il Catania per squalifica. Le intercettazioni hanno svelato un esemplare punizione del clan ai danni di Vito Finocchiaro – arrestato e condotto in carcere – perche’ accusato di essersi impossessato di un panetto di cocaina del valore di 35 mila euro. La questione fu poi sanata con il pagamento di una quota mensile per rientrare dal debito.