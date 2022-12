Sicilia, frane di lava a Stromboli: tsunami di oltre un metro e mezzo

Due frane di lava sulla Sciara del Fuoco a Stromboli sono cadute in mare nel pomeriggio e sollevando le onde e provocando uno tsunami di circa un metro e mezzo. Immediate sono suonate le sirene d’allarme ma non vi sarebbero danni.

L’evento, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, e’ stato registrato alle 14:10 e poi alle 16:35. C’e’ stato un trabocco lavico dall’area craterica Nord in concomitanza del quale e’ continuata un’intensa attivita’ esplosiva alle bocche. Si e’ poi verificata un’esplosione piu’ intensa dall’area craterica centro-meridionale.

A partire dalle 15:28 si sono cominciati ad osservare dei piccoli crolli di materiale lungo la parte alta parte della Sciara del Fuoco e alle 15:31, mentre continuava il trabocco lavico e l’attivita’ esplosiva, si e’ formato – spiega l’istituto – uno o piu’ flussi piroclastici probabilmente innescato/i dal crollo di una parte dell’orlo craterico del settore Nord. Alle 16:19 si osserva la formazione di un altro grosso flusso piroclastico. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico, si attesta, attualmente, nel livello medio-alto con tendenza all’incremento.

I segnali attualmente disponibili delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni di rilievo. Le stazioni GNSS e clinometrica di Timpone del fuoco (STDF) hanno mostrato delle modeste perturbazioni del segnale, associate all’attivita’ sismica registrata stamattina nell’area eoliana.