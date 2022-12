Sicilia, Favata: cardiologo ucciso, medici ed infermieri in piazza “no alla violenza”

– Medici e infermieri, ancora sconvolti per l’omicidio del cardiologo di Favara (Ag) Gaetano Alaimo che è stato freddato nel suo poliambulatorio il 19 novembre, scenderanno in piazza per dire “basta”. E lo faranno, indossando i loro camici, questo pomeriggio. La manifestazione è stata promossa dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento. Hanno aderito gli ordini professionali di veterinari, biologi, psicologi, farmacisti, degli infermieri, ma anche il comitato della Croce rossa italiana e la confraternita Misericordia di Favara. Il corteo si snoderà da piazza Pirandello fino alla sede dell’Asp. Uno soltanto il principio ispiratore della marcia: “Non siamo eroi. E non siamo colpevoli”