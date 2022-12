Si diplomano a Palermo i primi 25 tecnici superiori biomedicali della Sicilia, sette di loro hanno già un contratto di lavoro

Hanno frequentato con successo il corso biennale dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo. La figura del tecnico specialista biomedicale è molto ricercata dalle aziende siciliane e nazionali del settore. Sono aperte le iscrizioni per il prossimo biennio 2022-2024.

L’ITS Academy Nuove Tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo, è l’unico istituto tecnologico superiore post-diploma in Sicilia che opera nell’ambito biomedicale e in quello delle biotecnologie industriali e ambientali. L’ITS Academy NTV, nato nel 2019, mira a formare ragazzi e ragazze in una fase delicata della vita: quella del post diploma, per offrire loro un percorso formativo ad alta specializzazione tecnica e tecnologica in ambiti considerati strategici per inserimento lavorativo.

I primi venticinque tecnici superiori biomedicali hanno appena superato l’esame di Stato, eppure sette di loro hanno già trovato lavoro e i restanti hanno già tracciato un percorso di inserimento lavorativo, grazie al sistema di co-progettazione dei percorsi di studio, interamente condivisi con le aziende partner e ai tirocini formativi mirati. Un vero e proprio piccolo miracolo in una regione dove secondo l’ISTAT quattro ragazzi su dieci, tra i 15 e i 29 anni, sono senza lavoro.

“Abbiamo un placement che supera il 90% – spiega Maria Pia Pensabene – Presidente dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della vita Palermo – questo perché le aziende nei nostri percorsi di alta formazione sono protagoniste. Sono loro a dirci quali competenze tecnico professionali i nostri studenti devono avere per essere delle figure concretamente spendibili sul mercato del lavoro. Nel biennio previsto, un anno gli allievi lo trascorrono direttamente in stage, presso le aziende, e la restante parte tra aula e laboratori, inoltre il 70% dei docenti proviene dalle aziende partner. A conclusione del percorso formativo le aziende si ritrovano quindi delle risorse altamente qualificate, che certamente non intendono regalare alla concorrenza, consapevoli del fatto che sulla qualità professionale dei propri dipendenti si gioca il loro vantaggio competitivo”.

L’ITS Academy Nuove Tecnologie della vita di Palermo è una fondazione partecipata da imprese, Università, Confindustria, Scuole Secondarie di Secondo Grado, Enti di Ricerca, Agenzia per il lavoro e Comune di Palermo, risponde al fabbisogno delle aziende di competenze altamente specializzate, con l’obiettivo di trasformare lo studente a conclusione dei due anni in una risorsa perfettamente formata. Attualmente sono oltre cinquanta le aziende partner e le organizzazioni di categoria che hanno aderito all’ITS Academy NTV, tra cui Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici e la Fondazione Ri.MED.

Sulla spinta di precise istanze comunitarie e del sistema produttivo nazionale, i 130 ITS italiani, dopo 13 anni di virtuosa sperimentazione, sono stati di recente oggetto di un’importante riforma (Legge n. 99 del 15 luglio scorso) che ha definitivamente incardinato gli Istituti Tecnologici Superiori all’interno del Sistema di Istruzione Pubblico italiano, in quanto offerta formativa terziaria professionalizzante non universitaria. Sono ancora aperte le iscrizioni per il biennio 2022-2024 ai Corsi per Tecnico Specialista Biomedico e Tecnico Superiore del Sistema di Qualità per le Biotecnologie (info su www.itsvoltapalermo.it ).

I corsi sono cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione, dal FSE e dalla Regione Siciliana. È previsto un contributo minimo annuale, totalmente esentabile se l’allievo ha un ISEE pari o inferiore ai 25 mila euro.

Le iscrizioni per il biennio 2022-2024 per i corsi di Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi e Tecnico superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica sono ancora aperte. La cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi si svolgerà poco prima di Natale, a Palermo, presso la sede di Confindustria Sicilia.