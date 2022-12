Serie D. La Sancataldese sfida la super corazzata Catania e va a caccia di punti salvezza

Nel girone I della serie D si profila una domenica storica per la Sancataldese che al Valentino Mazzola affronta in campionato la super corazzata Catania.

Un match parecchio atteso in Città ma anche in provincia per l’arrivo di una nobile del calcio siciliano come il Catania che ha scritto pagine importanti ed indimenticabili nel calcio italiano. La Sancataldese non potrà disporre in questo match del suo storico Totò Di Marco, che è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Nelle ultime ore la società s’è mossa sul mercato assicurandosi il centrocampista Salvatore Incatasciato classe ’98 (nella foto), originario di Pozzallo. Il giocatore proviene dalla Pro Favara e vanta esperienze con Altovicentino, Gozzano, Adriese, Crema, San Tommaso e Sandonà in Serie D, Akragas, Igea Virtus e Pro Favara in Eccellenza.

Tornando al match, il pronostico è chiaramente tutto dalla parte del Catania, ma i tifosi della Sancataldese hanno ancora avanti agli occhi la storica conquista del turno di Coppa Italia ottenuta proprio a spese del Catania ad inizio stagione.

Di certo, una Sancataldese che, al di la del risultato che potrà maturare sul campo, si batterà al meglio delle sue possibilità per tentare l’impresa contro una squadra che, fin qui, è stata padrona del girone I di Serie D. Il costo unico del biglietto per la gara è di 15 euro. Possono entrare gratuitamente ragazzi sino a 12 anni di età. Nella gradinata (1500 i tagliandi disponibili) saranno sistemati i tifosi del Catania, in curva e Tribuna coperta i tifosi della Sancataldese.

E’ infine previsto che Sancataldese – Catania sarà giornata verde amaranto. Pertanto, i tifosi della Sancataldese perderanno il diritto di ingresso e dovranno fornirsi di biglietto.