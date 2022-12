Serie D. Impresa Sancataldese: bloccata la capolista Catania 1-1 al Valentino “Mazzola”

Una grandissima Sancataldese ha imposto il pari 1-1 alla capolista e super corazzata Catania al Valentino Mazzola. Una partita memorabile, quella che si è disputata a San Cataldo, con i padroni di casa che non godevano certo dei favori del pronostico al cospetto di un Catania bramoso di vincere e di allungare in classifica.

A scompaginare tuttavia i piani degli etnei è stato Zerbo che, dopo appena 8 minuti di gioco ha segnato la rete del vantaggio verdeamaranto. Un gol che ha fatto raddoppiare energie ed entusiasmo ad una Sancataldese che, nonostante abbia subito al 22′ il pari del Catania ad opera di Somma, è riuscita nella non facile impresa di bloccare la capolista conquistando un punto che vale oro per la classifica ma anche per il prestigio.

Di fatto al Valentino Mazzola il grande Catania non è riuscito a passare contro la Sancataldese, nè in Coppa Italia e nemmeno in campionato. In ogni caso, un punto che per la capolista ne muove la classifica: ora gli etnei hanno 11 punti di vantaggio sul Locri e il loro primato continua a restare solido nel girone I. Per la Sancataldese, invece, un punto prezioso che le consente di salire a quota 14 in classifica.

E domenica prossima altro scontro importante per i verdeamaranto di Pietro Infantino fuori casa contro la Mariglianese ultima in classifica in un match assolutamente da vincere per risalire in classifica. (Foto Sancataldese Calcio Official)