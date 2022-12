San Cataldo. Modaffari, accensione termosifoni scuole: “Se si realizza qualcosa è merito del sindaco, viceversa è colpa dei funzionari”

SAN CATALDO. “Se qualcosa viene realizzato è merito del Sindaco, viceversa è colpa dei funzionari che ritardano l’azione amministrativa!”. A affermarlo è l’ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Giampiero Modaffari.

In una nota, replicando al sindaco Gioacchino Comparato che aveva affrontato l’argomento riguardante l’accensione dei termosifoni, ha sottolineato: “ Intanto i termosifoni delle scuole dovevano essere accesi il 9 Novembre e purtroppo al 30 novembre è ancora tutto spento; peccato che solo ieri, 29 novembre 2022, sono state redatte le determine per il pagamento degli oneri INAIL e VIGILI DEL FUOCO necessari per autorizzazione alla prima accensione (pochissime centinaia di Euro!). Dimenticavo: anche questo è colpa delle precedenti amministrazioni comunali”.