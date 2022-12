Salute: piccoli sforzi intensi riducono malattie cardiovascolari

Salire le scale, portare la spesa per un tratto di strada o fare una camminata veloce aiutano a ridurre il rischio di mortalita’ per diverse malattie. A dirlo, e’ uno studio pubblicato su Nature Medicine dell’Universita’ di Sidney, in Australia. Ogni giorno, compiamo, in maniera consapevole o meno, diversi sforzi fisici che non rientrano in una attivita’ fisica vera e propria e che quindi sfuggono al controllo. I dispositivi indossabili possono monitorare l’attivita’ fisica involontaria che si svolge nella vita quotidiana.

Cosi’ e’ stato possibile, per la prima volta, esaminare l’associazione di tali attivita’ con l’insorgenza di malattie cardiovascolari e cancro. Per lo studio, sono stati analizzati i dati di 25.241 non atleti, con eta’ media di 62 anni, di cui 14.178 donne e 11.063 uomini, nella Biobanca del Regno Unito. Dai risultati emerge, dopo un periodo di controllo di 6 anni, che tale attivita’ involontaria intensa era inversamente associata al rischio di morte per malattie cardiovascolari e cancro.

Anche solo una attivita’ intensa della durata di 1 o 2 minuti ha mostrato una riduzione del 38%-40% del rischio di mortalita’ per tutte le cause e per cancro e del 48%-49% riduzione del rischio di mortalita’ per malattie cardiovascolari. “Abbiamo ottenuto risultati simili ripetendo le analisi di cui sopra in caso di vigorosa attivita’ fisica in 62.344 partecipanti alla biobanca del Regno Unito con 1.552 decessi, e un campione di 35.290 donne e 27.054 uomini, dicono gli autori.

Questi risultati indicano che piccole quantita’ di vigorosa attivita’ fisica senza esercizio sono associate ad una mortalita’ sostanzialmente inferiore. Inoltre, questa attivita’ intensa breve in coloro che non esercitano attivita’ fisica sembra suscitare effetti simili all’attivita’ intensa prolungata negli atleti, suggerendo che lo sviluppo di brevi sessioni di attivita’ potrebbe essere incentivato specialmente nelle persone che non sono in grado o non vogliono fare esercizio.