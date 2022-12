Qatar 2022, il Marocco elimina il Portogallo ed approda in Semifinale: Caltanissetta in festa

Sogna il Marocco che approda in semifinale e sognano i marocchini cehe in tutta Italia festeggiano la vittoria sul Portogallo –

Anche a Caltanissetta il centro storico preso d’assalto da centinaia di tifosi festanti per un’impresa storica.

Il Marocco è riuscito lì dove fallirono Camerun, Senegal e Ghana. La storica vittoria sul Portogallo, che ha proiettato la squadra africana alla semifinale del Mondiale in Qatar, spezza la catena che aveva imbrigliato le tre nazionali ai quarti. Ora il sogno di un intero continente e di tutte le popolazioni di lingua araba vola alto come non era mai accaduto, fin da quando l’Egitto, nel 1934, era presente ai Mondiali vinti dall’Italia di Vittorio Pozzo. Detto che fu proprio il Marocco la prima a prendere il testimone dall’Egitto, a Messico 1986, la prima africana a superare gli ottavi era stato il Camerun del mondiale italiano 1990. Con un gol di Omam-Biyik aveva battuto l’Argentina campione in carica al debutto di San Siro. I Leoni indomabili passarono il girone da primi e quindi eliminarono la Colombia con due gol dell’idolo nazionale Roger Milla. Il Camerun si arrese nei quarti ai supplementari, battuto dall’Inghilterra di Lineker. Una delle grandi sorprese del mondiale in Giappone e Corea (2002) fu il Senegal di Bruno Metsu. Alla prima partecipazione, la nazionale guidata da Diouf, Fadiga e Bouba Diop battè la Francia all’esordio e si qualificò da seconda nel girone dietro alla Danimarca, battendo anche l’Uruguay. Negli ottavi una doppietta di Henri Camara contro la Svezia gli valse l’accesso ai quarti, dove si arrese alla Turchia, battuto 0-1 con un gol di Ilhan Mansiz. In Sudafrica (2010) grazie ai gol dell’ex Udinese Asamoah Gyan, il Ghana passò da secondo del girone dietro alla Germania. Uscì di scena solo ai rigori, nei quarti contro l’Uruguay, in una partita dal finale beffardo per gli african