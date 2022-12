Naufragio barcone migranti al largo di Lampedusa: muore bimba di 5 anni, grave bimbo di 2 anni

Una bimba di cinque anni morta, un bambino di due grave, ma fuori pericolo, e diversi ustionati e assiderati: è il bilancio dell’ultimo naufragio di un barcone carico di migranti affondato a circa 10 miglia a Sud di Lampedusa.

La piccola viaggiava con la madre. La vittima è spirata, al Poliambulatorio, dove è giunta con sindrome da annegamento. I medici del Pte sono riusciti invece a rianimare, effettuando il massaggio cardiaco, il bambino che era sullo stesso barcone e, come tutti gli altri profughi, era finito in acqua ed era in gravi condizioni.

A soccorrere i 43 migranti è stata la Guardia di finanza. I due bambini sono stati invece caricati sulla motovedetta della Guardia costiera dove c’erano i medici Cisom che hanno provveduto ad intubarli e a rianimarli durante tutto il tragitto verso molo Favarolo. Al Poliambulatorio ci sono un paio di persone con ustioni da carburante e altrettanti con sindrome da annegamento. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. (ANSA).