Mussomeli, Riqualificazione Piazza Umberto I°. La parola ai cittadini residenti

Mussomeli – Dalle parole ai fatti, ma ancor prima la parola ai mussomelesi. Tre progetti ai raggi X dei cittadini che, venerdì e sabato 9 e 10 dicembre prossimo,voteranno secondo il loro gradimento ed il loro convincimento. Questi i tre progetti come presentati dal Sindaco on.Catania:

1) progetto n°1: Progetto “conservativo” che NON prevede lo spostamento del monumento e prevede il rifacimento della pavimentazione della piazza, sostanzialmente su un unico piano, e della parte terminale di via Palermo

2) progetto n°2: Progetto “fusione” (un misto tra progetto n°1 e n°3) che prevede l’allineamento del monumento con il calvario davanti la chiesa di San Francesco e prevede il rifacimento della pavimentazione della piazza, con due gradini, e della parte terminale di via Palermo

3) progetto n°3: Progetto “innovazione” che prevede l’allineamento del monumento con il calvario davanti la chiesa di San Francesco e prevede il rifacimento della pavimentazione della piazza, con quattro gradini, e della parte terminale di via Palermo. Con un apposito video illustrativo dell’Amministrazione Comunale vengono indicate modalità e istruzioni per tale adempimento, riservato ai mussomelesi residenti.

“Solo i residenti a Mussomeli, da 16 anni in su e registrati con verifica OTP, possono votare il progetto di Piazza Umberto I. Si vota il 9 e il 10 Dicembre 2022. La preferenza rimarrà anonima”, ha precisato il vice sindaco Toti Nigrelli Questi il link sull’argomento:

www.votamussomeli.it, è la piattaforma ufficiale del Comune di Mussomeli che consente di votare il progetto di riqualificazione di Piazza Umberto I. Sito internet per votare: https://www.votamussomeli.it/

Video esplicativo: https://www.youtube.com/watch?v=xYG0kOleCyQ