Meloni “La spesa militare è necessaria”

ROMA (ITALPRESS) – “La spesa militare è un spesa necessaria per difendere i proprio interessi nazionali, l’Europa si è trovata indietro su questa cosa, oggi sta recuperando e questo è una buono, l’Europa deve essere un pilastro della Nato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo. “Voi ambasciatori – afferma – siete bandiere e ponti per

costruire il dialogo con altri paese, un lavoro estremamente

prezioso il vostro”. “Mi sono resa conto di quanto interesse ci sia verso l’Italia in giro per il mondo, questo in buona parte è il prodotto della nostra cultura – ha aggiunto -, ma non dobbiamo oggi essere così ingenui di poter vivere di rendita, intorno a noi tutto sta cambiando, dobbiamo essere pronti alla competizione globale”.

-foto agenziafotogramma.it-

