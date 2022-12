Lagalla “Sede milanese nuovo riconoscimento per l’Italpress, che continua a crescere”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ con grande piacere che oggi ho raggiunto la nuova sede milanese dell’Agenzia di Stampa Italpress per partecipare al taglio del nastro. Una realtà importante nel mondo dell’informazione, che continua a crescere grazie al lavoro e alla determinazione del suo direttore e fondatore, Gaspare Borsellino e di tutta la sua squadra. Italpress ha saputo affermarsi in maniera professionale e onesta, con spirito di servizio ai cittadini. E’, quindi, con orgoglio, come sindaco della città di Palermo che ha visto nascere e crescere questa realtà, che auguro buon lavoro alla nuova redazione milanese”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, presente a Milano in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’agenzia di stampa Italpress.

Foto Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).