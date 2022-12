La Scuola Carducci di San Cataldo mette in scena “Trabonella 1951”

Giovedì 22 dicembre 2022, gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, hanno vissuto un altro momento significativo relativo al progetto “Storia di Peppe, caruso di Trabia”. Il progetto, coordinato dalle docenti Miranda Baglio, Barbara Cammarata, Aurora Caramia, Concetta Pirnaci e Olimpia Stabile, intende condurre gli alunni alla scoperta del patrimonio minerario del nostro territorio e dell’eredità che ha lasciato alle attuali generazioni.

La manifestazione, che ha avuto luogo presso l’Auditorium “Mons. Cataldo Naro” dell’Istituto “Manzoni-Juvara” di San Cataldo, ha visto coinvolti in prima persona diversi alunni delle classi terze che, guidati dal regista Ivan Giumento e dall’attore Andrea Zimarmani della Compagnia teatrale Medea, si sono esibiti nella rappresentazione “Trabonella 1951”, tratta dal testo di Angelo La Rosa, “Storia di Peppe, caruso di Trabia”. Con battute e momenti che in alcuni momento hanno commosso gli spettatori è stata rievocata la tragedia avvenuta a Trabonella nel 1951, in cui morirono anche colleghi e amici di Peppe (rappresentato da Andrea Zimarmani), consideratosi miracolato per lo scampato pericolo.

L’evento è stato arricchito dalle riflessioni proposte dagli alunni, dall’intervento del prof. Angelo La Rosa, che ha declamato la sua poesia “Fimmina di pirriaturi” e dalla proiezione del video-intervista a Rosario Virga, un tempo caruso. All’incontro sono intervenuti la moglie, la figlia, il genero e la nuora del sig. Rosario Virga. La poesia “Promemoria” di Gianni Rodari e due brani musicali natalizi, eseguiti da alcuni alunni delle classi seconde delle sezioni I, L e M, guidati dalla prof.ssa Dalila Sangiorgi, hanno concluso l’attività.

Gradita la partecipazione del vicesindaco del Comune di San Cataldo, dott.ssa Marianna Guttilla, della presidente del Consiglio di Istituto, dott.ssa Cristina Emma e dei genitori di alcuni alunni. Il dirigente scolastico, prof. Salvatore Parenti, che promuove tali attività, ringrazia la dirigente dell’Istituto “Manzoni-Juvara”, prof.ssa Agata Rita Galfano, per l’ospitalità.

Infine, in occasione del “Concerto di Natale”, che si è svolto martedì 21 dicembre, offerto dall’orchestra della “Carducci”, il dirigente scolastico Salvatore Parenti ha ringraziato gli oltre 75 studenti che compongono l’orchestra dell’Istituto che, in questi giorni, ha offerto performances di assoluto valore, apprezzate in tutto il territorio. Il concerto si è realizzato in un’aula conferenze gremita per la presenza di moltissimi genitori visibilmente commossi.