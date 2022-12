Festa dell’Immacolata: Vespri solenni col clero, Autorità e i piccoli militi dell’Immacolata. Vicesindaco Toti Nigrelli prega per la comunità mussomelese

MUSSOMELI – Ha presieduto i Vespri solenni dell’Immacolata l’arciprete Padre Achille Lomanto, presenti il clero di Mussomeli con i parroci Padre Francesco Mancuso, Padre Vincenzo Giovino e i sacerdoti Padre Salvatore Tuzzeo e Padre Pietro Genco. Hanno fatto gli onori di casa Padre Maurizio, il fraticello della Copiosa Redenzione assieme ai giovani novizi. Ad animare la cerimonia ha provveduto il coro della comunità francescana. Le autorità, rappresentate dal Vice sindaco Toti Nigrelli e dall’intera giunta, dal presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli, dal capitano Giuseppe Tomaselli, dal comandante della finanza Salvo Imbesi, dal comandante dei Vigili Urbani Attilio Frangiamore, dal governatore della Misericordia Vittorio Catania, dai volontari del Cisom, sono state accolte all’ingresso della chiesa dal celebrante Padre Achille e dal Fraticello Padre Fabrizio, dirigendosi verso l’abside. Ben visibili gli otto piccoli cavalieri dell’Immacolata con il loro labaro e a seguire l’Associazione degli Amici di San Francesco che curano l’organizzazione della festa. Nel corso della cerimonia il vice Sindaco Toti Nigrelli, con la fascia tricolore, ha pregato in ginocchio per impetrare la benevola intercessione dell’Immacolata per la comunità mussomelese. Al termine, è snodato il corteo processionale, lungo la via Palermo, in direzione del monumentino della Madonnina delle Case Popolari, dove, fra gli applausi generali e fra il suono delle sirene dei vigili del fuoco, è stato sistemato l’omaggio florale, mentre nell’aria riecheggiava il suono della ninareddra del Corpo bandistico del maestro Giuseppe Noto. Intanto, oggi giornata liturgica dell’Immacolata con messe e tradizionale processione