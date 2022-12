Eccellenza. Trasferta insidiosa per la Nissa, ma i biancoscudati vogliono fare risultato con la Leonfortese

Trasferta delicata per la Nissa domenica 4 dicembre contro la Leonfortese. La squadra di Alessio Sferrazza è riuscita a rinforzarsi in queste ultime ore con l’arrivo di La Vardera ed Esposito. E’ invece andato via il portiere Selmi. Probabile che arrivi un nuovo portiere juniores.

La Nissa, dopo il rinfrancante 3-1 rifilato al Resuttana San Lorenzo, vuol concedere il bis a Leonforte, ma si troverà di fronte una squadra che in questa sessione di mercato s’è rafforzata. Non un impegno semplice per la squadra del presidente Iacona alla quale mancherà per squalifica Di Biase.

I tifosi della Nissa infine non potranno prendere parte alla trasferta per via di una superiore disposizione da parte della Prefettura che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti della partita ai tifosi biancoscudati.