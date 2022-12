Covid: studio, sintomi Long Covid possono cambiare nel tempo

Il Long Covid, la manifestazione dell’infezione a distanza di diverse settimane dal momento del contagio, puo’ presentarsi con sintomi differenti nei piu’ giovani, nei ragazzi e nei bambini. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista The Lancet Regional Health – Europe, condotto dagli scienziati dell’University College di Londra.

Nell’ambito del progetto Children and young people with Long Covid (CLoCk), il team, guidato da Terence Stephenson e Snehal Pinto Pereira, ha coinvolto ragazzi di eta’ compresa tra 11 e 17 anni, raccogliendo informazioni sulla loro salute sei e 12 mesi dopo aver eseguito un test PCR per Covid-19. I ricercatori hanno raccolto anche dati sui sintomi manifestati durante l’infezione e nell’arco di tempo del lavoro