Caltanissetta. Plauso di Manuel Bonaffini ad assessore regionale agricoltura per disponibilità verso comparto forestale

CALTANISSETTA. Nei giorni scorsi, su convocazione dell’Assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, si è tenuto un incontro, presieduto dal medesimo Assessore ed al quale hanno partecipato il Capo di Gabinetto ed il Dirigente Generale dello stesso Assessorato, nell’ordine, il Dott. Giovanni Cucchiara ed il Dott. Mario Candore.

L’occasione è stata propizia per affrontare le tematiche dei comparti Forestale, Esa e Consorzi di Bonifica. Nel corso dell’incontro – come ha sottolineato il Coordinatore Nazionale Comparto Forestali Manuel Bonaffini – è stata censita la disponibilità dell’Assessore a rendere costante il confronto con le Organizzazioni Sindacali di comparto, tanto che l’On.le Sammartino ha tenuto a preannunziare la propria intenzione di istituzionalizzare un apposito tavolo permanente esteso, nella partecipazione, alle organizzazioni di rappresentanza sindacale di settore.

Nel corso del predetto incontro, ancora, l’On.le Sammartino, ha, anche, dato contezza a tutti i presenti, tra i quali anche il sottoscritto Coordinatore Nazionale, dell’allocazione, nella Legge di stabilità Finanziaria, di tutte le risorse per la corresponsione delle competenze economiche in favore di tutti i lavoratori forestali interessati al processo di salvaguardia del patrimonio boschivo regionale, per il prossimo esercizio finanziario e quindi per l’anno 2023.

Il plafond, secondo le dichiarazioni dell’Assessore, ammonterà a 248 milioni di euro. L’Assessore – secondo quanto riferito da Bonaffini – ha anche avuto modo di soffermarsi sull’ipotesi di una riforma organica del comparto forestale dando comunicazione di ritenere possibile, entro il prossimo semestre, sottoporre all’Assemblea Regionale Siciliana, un testo coordinato frutto, anche del contributo delle parti sociali con le quali la relazione sarà continua.

Bonaffini ha espresso soddisfazione per le comunicazioni rese dall’On.le Assessore, nell’auspicio che la tanto declamata riforma del comparto, possa concretamente realizzarsi nei termini comunicati.